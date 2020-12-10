ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.03% إلى مستوى 11021 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11018 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان