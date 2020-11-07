أسعار الذهب العالمية تصعد في نهاية التعاملات
09:25 ص السبت 07 نوفمبر 2020
القاهرة- وكالات:
صعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مسجلة ارتفاعا نسبته 0.25%.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1951.7 دولار في نهاية تعاملات أمس.
واليوم والغد عطلة بالبورصات العالمية.
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