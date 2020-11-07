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أسعار الذهب العالمية تصعد في نهاية التعاملات

09:25 ص السبت 07 نوفمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تصعد في نهاية التعاملات

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مسجلة ارتفاعا نسبته 0.25%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1951.7 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب

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