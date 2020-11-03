ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10437 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10429 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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