كتب- علاء حجاج:

فتحت شركة جوجل باب التقدم أمام الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المشاركة في الإصدار الأوّل من برنامج "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة" في المنطقة.

وتمّ الإعلان عن "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في شهر أكتوبر الماضي ضمن برنامجها الإقليمي "انطلق بقوة مع جوجل". وهو عبارة عن برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) في المنطقة.

ويبدأ البرنامج في شهر يناير 2021 ضمن منصة افتراضية وسيتضمّن من 10 إلى 15 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان صحفي.

وفي إطار هذا البرنامج، سيُطلب من مؤسّسي الشركات الناشئة المختارة أن يحدّدوا أهم التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الخبراء المعنيين من جوجل لحل هذه التحديات.

وسيتضمّن البرنامج أيضًا تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم ومهارات القيادة.

تشمل شروط التقدم للبرنامج أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي.

وستأخذ جوجل في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين ومساهمتها في معالجة تحدٍ حقيقيٍ على صعيد المدينة أو الدولة أو المنطقة ككل.

وستأخذ جوجل في الاعتبار أيضًا ما إذا كانت الشركة الناشئة تهدف إلى توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها وعملياتها التشغيلية للمساعدة في حل التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وقال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوجل، إنه سيتم اغلاق باب التقديم إلى الإصدار الأول من "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة" بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان أن أسماء الشركات الناشئة المختارة في شهر يناير 2021.