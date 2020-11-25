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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.76% إلى مستوى 11047 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 1.03% إلى مستوى 10997 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

البورصة المصرية

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