تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الفطر في ثاني أيام العيد، في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المحافظ على توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، معربًا عن سعادته بمشاهدة الحدائق العامة والمتنزهات تمتلئ بالأسر والأطفال للاستمتاع بإجازة العيد.

فرحة المواطنين والأجواء المبهجة

وأضاف المحافظ أن سعادته لا توصف برؤية هذه الأجواء المبهجة التي تغمر الأسر في احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تعكس روح الفرح التي يحملها العيد لكل أفراد المجتمع.

جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية في حالة استعداد كامل، لضمان توفير أقصى درجات الأمان والانضباط خلال الاحتفالات، وتيسير قضاء المواطنين لأوقات سعيدة ومميزة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية

وأشاد اللواء مرزوق بجهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية التي تعمل ميدانيًا لتأمين الاحتفالات وتذليل أي معوقات، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة وتوفير فرق للطوارئ تحسبًا لأي طارئ.

رسالة تهنئة للمواطنين

وجّه المحافظ رسالة تهنئة لجميع أبناء الدقهلية بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطنين وراحتهم يعد دائمًا أولوية المحافظة، خاصة في الأعياد، مع حرص الدولة على توفير بيئة حضارية وآمنة تعكس الوجه المشرق لمصر.