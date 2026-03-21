وثائق صناديق الذهب تربح نحو 14.85% في 3 أشهر

حققت وثائق صناديق الاستثمار في الذهب أرباحا بنحو 14.85% في سعر الوثيقة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، مدفوعة بالارتفاعات القياسية المحققة في أسعار المعدن الأصفر علي مدار الفترة السابقة.

تحركت أسعار الذهب عالميًا في اتجاه تصحيحي بعد موجة من الارتفاعات القياسية، ليسجل المعدن النفيس نحو 4492 دولارًا للأونصة وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج، وهو ما انعكس على السوق المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7030 جنيهًا.

تشهد الأسواق المالية في مصر اهتمامًا متزايدًا بالأدوات الاستثمارية الحديثة، وعلى رأسها وثائق صناديق الاستثمار في الذهب المتداولة في البورصة المصرية، والتي تمثل نقلة نوعية في إتاحة الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى شرائه فعليًا، وتأتي هذه الوثائق كخيار آمن نسبيًا للمستثمرين الراغبين في التحوط ضد تقلبات الأسعار ومعدلات التضخم، حيث تعكس قيمتها تحركات أسعار الذهب عالميًا بشكل مباشر.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في وثائق صناديق الذهب المتاحة في السوق المحلي.

صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 28.50 جنيه حيث صعد سعر الوثيقة بنحو 14% خلال 3 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 2.01 جنيه حيث صعد 14.85% خلال 3 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 211.69 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 14.1 % خلال 3 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 14.74 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 13.2% خلال 3 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.