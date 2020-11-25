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تراجع الكابوريا وارتفاع الجمبري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:15 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
تراجع الكابوريا وارتفاع الجمبري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و20 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيها، بحسب بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

الكابوريا السمك البلطي السبيط الكاليماري

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