تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% إلى مستوى 10898 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 103.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 37.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 141.3 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10989 نقطة.
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