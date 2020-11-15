البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% إلى مستوى 11039 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 البورصة ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11017 نقطة.
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