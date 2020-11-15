البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% إلى مستوى 11039 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 البورصة ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11017 نقطة.