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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% إلى مستوى 11039 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 البورصة ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11017 نقطة.

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