المركزي للإحصاء: 7.6% زيادة في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي العام الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الجامعي ارتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة 7.6% مقارنة بالعام المالي السابق 2018-2019.

وأظهرت النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الدراسي الماضي، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد الطلاب، إلى 3.339 مليون طالب مقيد، مقابل 3.104 مليون طالب العام السابق.

وارتفع عدد الطلاب في الجامعات الحكومية والأزهر إلى 442.2 مليون طالب مقيد يمثلون 73٬1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019 -2020، مقابل 2٬263 مليون طالب عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 7٬9 ٪.

وأظهرت النشرة، أن 28 جامعة تحتوى على 529 كلية منها 288 كلية نظرية بها عدد 1٬902 مليون طالب بنسبة 77٬9٪، كما يبلغ عدد الكليات العملية 241 كلية بها عدد 540٬094 طالب بنسبة 22٬1 ٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعات الحكومية والأزهر حتى العام الماضي،540 عضو هيئة تدريس ومعاون.

ووفقا للنشرة، فإنه 2٬154 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة يمثلون 6٬2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 194٬659 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 6٬4 ٪.

وأشارت النشرة إلى أن26 جامعة تحتوي على 167 كلية منها 59 كلية نظـرية بعدد 53٬537 طالب بنسبة 25٬8٪،

و 108كلية عملية بعدد 153٬617طالب بنسبة 74٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، و811.1 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة، 144.5 ألف طالب يمثلون 14٬4 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 439٬946 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 8٬9٪.، و541.9 ألف عضو هيئة تدريس.

وأوضحت النشرة أن عدد الطلاب المقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي وخاص) في العام الدراسي الماضي بلغ 162 ألف طالب يمثلون 4٬9٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 9٬8٪ .