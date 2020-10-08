كيف تتوزع محفظة التمويلات التنموية لمصر على أهداف التنمية المستدامة؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التعاون الدولي، أن مشروعات تتعلق بتحقيق 3 أهداف أممية للتنمية المستدامة تستحوذ على نحو 72% من قيمة محفظة التعاون التنموي الجارية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والبالغة نحو 25.1 مليار دولار، بينما تستحوذ 11 هدفا أخرى على نسبة الـ 28% الباقية.

وتتوزع محفظة التعاون التنموي لمصر مع مؤسسات التمويل الدولية على 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في عام 2015، وتعمل مصر على تحقيقها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتتمثل الأهداف الثلاثة من أهداف التنمية المستدامة المستحوذة على أغلب المحفظة في الهدف السابع والمتعلق بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بقيمة محفظة مشروعات جارية نحو 6.9 مليار دولار، والهدف التاسع المتعلقة بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بقيمة مشروعات نحو 6.35 مليار دولار، والهدف السادس المتعلق بتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة مشروعات نحو 4.8 مليار دولار.

وجاء في المركز الرابع من حيث قيمة محفظة المشروعات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير التعليم الجيد، بقيمة مشروعات نحو 1.6 مليار دولار، ثم الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد بقيمة مشروعات نحو 1.46 مليار دولار.

وجاء الهدف الحادي عشر والمتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة في المركز الخامس بقيمة مشروعات نحو 1.33 مليار دولار، ثم الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بقيمة مشروعات 874 مليون دولار، ثم الهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة بقيمة مشروعات تعاون 469 مليون دولار.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتنفيذ مشروعات تنموية في مصر أيضا الهدف السادس عشر والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة محفظة تعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية 445 مليون دولار، ثم الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر بقيمة مشروعات 302 مليون دولار.

ومن بين هذه الأهداف أيضا الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي بقيمة مشروعات 163 مليون دولار، والهدف الثاني المتعلق بالقضاء التام على الجوع بقيمة مشروعات 149 مليون دولار، ثم الهدف الثاني عشر المتعلق بالإنتاج والاستهلاك المستدام بقيمة 114 مليون دولار، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين بقيمة مشروعات 113 مليون دولار.