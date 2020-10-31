التخطيط تعزز خطة وزارة النقل لتوسيع الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى بمليار جنيه

كتبت- دينا خالد:

وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على تعزيز خطة وزارة النقل للعام المالي الحالي بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.

وقالت السعيد، إن الموافقة على المبلغ جاءت حرصًا على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن موقف تنفيذ مشروعات وزارة النقل، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأكدت السعيد أن الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والتي تسهم في تقليل التكدس المروري بشوارع القاهرة وخاصة بالشوارع الداخلية.

وأوضحت السعيد، أن قطاع النقل يحظى باستثمارات تقدر بنحو 119.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، مشيرة إلى أن من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2% في خطة العام الحالي.

ويذكر، أن الوزيرة اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافي لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقي، بطول 150 كم والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.