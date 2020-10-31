أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

التخطيط تعزز خطة وزارة النقل لتوسيع الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى بمليار جنيه

10:33 ص السبت 31 أكتوبر 2020
التخطيط تعزز خطة وزارة النقل لتوسيع الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى بمليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتبت- دينا خالد:

وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على تعزيز خطة وزارة النقل للعام المالي الحالي بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.

وقالت السعيد، إن الموافقة على المبلغ جاءت حرصًا على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن موقف تنفيذ مشروعات وزارة النقل، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأكدت السعيد أن الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والتي تسهم في تقليل التكدس المروري بشوارع القاهرة وخاصة بالشوارع الداخلية.

وأوضحت السعيد، أن قطاع النقل يحظى باستثمارات تقدر بنحو 119.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، مشيرة إلى أن من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2% في خطة العام الحالي.

ويذكر، أن الوزيرة اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافي لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقي، بطول 150 كم والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.

وزيرة التخطيط هالة السعيد

الخبر التالى:

البنك الدولي: رغم كورونا تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتدفق إلى مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة وأي فعل الناس تعمله ليه تكلفة كبيرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا