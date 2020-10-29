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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. والجرام يهبط 9 جنيهات

12:55 م الخميس 29 أكتوبر 2020
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. والجرام يهبط 9 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط سعر الجرام بنحو 9 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 822 جنيها مقابل 831 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 705 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 939 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6576 جنيهًا.

وعالميًا شهدت أسعار الذهب صعودًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.04%، وذلك بعد أن تراجعت خلال جلسة أمس بنحو 30.8 دولارا للأوقية بنسبة 1.6%.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم 1877.97 دولار في تمام الساعة 12:48 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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