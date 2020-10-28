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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:32 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليزيد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 831 جنيها مقابل 830 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.42% خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر الأوقية بنحو 7.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1900 دولار في تمام الساعة 12:26 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب

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