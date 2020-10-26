رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير كوريا تيسير جذب الاستثمارات لمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، تيسير إجراءات جذب الاستثمارات الكورية الجديدة إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الاثنين.

وأشاد عبد الوهاب بقصص نجاح الشركات الكورية العاملة في مصر والتي شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة لتنفيذ عدد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي والتي تأتي على رأسها قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية متمثلة في شركتي سامسونج وإل جي.

وأشار إلى أن الشركتين الكوريتين أعلنتا هذا العام عن زيادة استثماراتهما وتقديم منتجات جديدة بالسوق المصري.

وبحسب البيان، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون اجتماعاتها شهريا بين كل من هيئة الاستثمار والسفارة الكورية بالقاهرة ووكالة الترويج الكورية "كوترا" لمتابعة الاستثمارات الكورية الجديدة، ودراسة طلبات الشركات الكورية لتنفيذ استثمارات جديدة بمصر.

وأعرب عبد الوهاب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع كوريا الجنوبية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أكد السفير الكوري بالقاهرة، قوة العلاقات الكورية المصرية، مشيداً بدعم هيئة الاستثمار لكافة الاستثمارات الكورية وتذليل كافة التحديات التي واجهت الشركات الكورية في الفترة السابقة مما كان له أثرا ايجابيا على زيادة الاستثمارات الكورية.

وأعرب السفير عن حرص الجانب الكوري على زيادة تواجد الشركات الكورية في مصر لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين.

وشهد الاجتماع أيضا التطرق إلى مناقشة الاستثمارات الجديدة لإحدى كبريات الشركات الكورية العاملة في مجال الكابلات الكهربائية والتي دخلت السوق المصري مؤخراً، فضلا عن الترتيب لعقد لقاءات بين هيئة الاستثمار وكبريات الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة.