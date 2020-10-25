المصرية للاتصالات تنشئ من إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توسيع نطاق أعمالها في مجال مراكز البيانات بإنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر، بحسب بيان اليوم الأحد

وقالت الشركة إن المركز سيعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد Uptime للمستوى الثالث Tier III في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، كما يتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في جمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه تم منح المركز شهادة المستوى الثالث للتصميم من قبل معهد Uptime منذ بضعة أشهر بعد تقييم دقيق لجميع جوانب المركز وأنظمته التشغيلية.

وقالت المصرية للاتصالات إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، استطاعت الشركة الاستمرار في تنفيذ المشروع دون أدنى تأثير على الخطة الموضوعة أو الفترة الزمنية المحددة لبناء المركز.

ومن المتوقع أن يدخل المركز الخدمة أوائل العام المقبل 2021، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 كابينة مقسمة على 4 مباني مجهزة لاستضافة البيانات، بحسب البيان.

وقالت المصرية للاتصالات إن مركز البيانات الدولي الجديد سيتصل بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم.

ويقع مركز البيانات الدولي الجديد في قلب القرية الذكية، حيث تتواجد العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، والعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية، ومراكز البحث والتطوير المختلفة.

تمتلك المصرية للاتصالات حاليًا ستة مراكز بيانات في عدد من المواقع داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتواصل الشركة اختيار مواقع أخرى جديدة لبناء المزيد من مراكز البيانات، بحسب البيان.