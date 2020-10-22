أرباح جهينة ترتفع 32% في 9 أشهر رغم تراجع المبيعات بسبب كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

كشفت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاض طفيف لإيراداتها بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، بلغ صافي ربح الفترة (يناير- سبتمبر) نحو 384 مليون جنيه مقابل 291 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1% خلال التسعة أشهر، لتسجل 5.719 مليار جنيه مقابل 5.791 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة خلال التسعة أشهر تراجعا في المصروفات التمويلية لتسجل 124.3 مليون جنيه، مقابل 263.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان للشركة اليوم، إن الشركة حافظت على حصصها السوقية بالقطاعات المختلفة و"تترقب ما يحدث من تغيرات في نمط القوى الشرائية بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالابتكار والتجديد".

وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة، ارتفاع إيرادات قطاعي الألبان والزبادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل انخفاض إيرادات قطاعات العصير والزراعة والمركزات.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجعت مبيعات الشركة هامشيا، إلى 2.039 مليار جنيه مقابل 2.041 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

بينما ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 37% ليسجل 152 مليون جنيه مقابل 111.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المصروفات التمويلية على الشركة خلال الثلاثة أشهر (يوليو- سبتمبر) لتسجل 33.3 مليون جنيه مقابل 79.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وتتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة منتجات الألبان والعصائر والزبادي ومنتجات الطهي، ولديها 4 مصانع.