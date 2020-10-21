السجيني يباشر مهام رئيس جهاز حماية المنافسة ويلتقي بجميع العاملين

القاهرة- مصراوي:

باشر إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى عمله؛ بداية من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الصادر من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتولي السجيني مهام مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة خلفا لأمير نبيل رئيس الجهاز السابق.

وحضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقام بمراجعة كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة إنجاز كافة الملفات العالقة، وفقا للبيان.

واستمع السجيني لجميع أسئلة العاملين ورؤساء القطاعات بالجهاز واستفساراتهم، مؤكدًا ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.

وأوضح السجيني، خلال لقائه بالعاملين، أن الوزيرة نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأكد ضرورة العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وتنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.