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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:38 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 830 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 711 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.16% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 2.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1907 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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