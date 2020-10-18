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مصر للألومنيوم تختار بيكتل الأمريكية كاستشاري هندسي لمشروع الخط السابع

11:26 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
مصر للألومنيوم تختار بيكتل الأمريكية كاستشاري هندسي لمشروع الخط السابع

مصر للألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فوز شركة بيكتل الأمريكية، إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بمناقصة طرحتها الشركة.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد، فإن الهدف من المناقصة هو زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم للخط السابع بالمصنع.

وقالت الشركة، إن جار التحضير للمراحل الأولية للبدء في المشروع.

وكانت الشركة تلقت عروضا من 3 شركات عالمية في مناقصة لاختيار استشارى هندسي لمشروع زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم، خلال فبراير الماضي.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عن أن آخر موعد لتلقي العروض من الشركات 15 يوليو الماضي.

وذكرت الشركة في إعلانها إنها تبحث عن شريك لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) .

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

مصر للألومنيوم شركة بيكتل الأمريكية مشاريع مصاهر الألومنيوم

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