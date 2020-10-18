الحكومة تعلن تفاصيل طرح 1657 وحدة صناعية في 7 محافظات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تفاصيل طرح 1657 وحدة صناعية بسبعة مجمعات صناعية بعدد من المحافظات، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت نيفين جامع أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، وأن كراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 و500 جنيه تيسيرا على الراغبين في الحصول على تلك الوحدات.

وذكرت الوزيرة أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات السبع التي تقع بها المجمعات الصناعية وهي الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث تتوافر الكراسات حتى يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.

وقالت إن هذه المجمعات الصناعية تم تجهيزها على أعلى مستوى، حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مبانٍ إدارية، ومعارض، ومسجد، ومنافذ بيع وسوبر ماركت، وبنك، ومطعم، وكافيتريا).

وأضافت نيفين جامع أن كافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة، وكل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام أمني متكامل.

وأشارت إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة ليتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة وليتم التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، موضحة أنه روعي أن تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية أو الموانئ أو الأسواق الكبرى أو التجمعات العمالية.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها، حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازم لبدء المشروع وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

وأكدت نيفين جامع أن التيسيرات التي تقدمها الدولة الآن تعد فرصة حقيقية لكل الشباب وصغار المستثمرين سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي الراغبين في إقامة مشروع صناعي أو تهيئة أوضاع مشروعاتهم والتوسع في إنتاجها والحصول على وحدة صناعية لائقة مكتملة الخدمات.

وتتضمن المحافظات التي تتوزع فيها الوحدات الصناعية المطروحة ما يلي:

- الإسكندرية (مجمع مرغم 2) متوفر به 204 وحدات بمساحة 144 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات البلاستيكية بأنواعها.

- البحر الأحمر (مجمع الغردقة) متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات (الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد بناء ديكورية، ومفروشات وملابس جاهزة).

- الغربية (مجمع المحلة الكبرى) متوفر به 611 وحدة بمساحة 48 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات (الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس).

- بني سويف (منطقة بياض العرب) متوفر به 266 وحدة بمساحات (432 و540 و648 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية.

- المنيا (منطقة المطاهرة) متوفر به 68 وحدة بمساحات (432 و792 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية.

- سوهاج (منطقة غرب جرجا) متوفر به 178 وحدة بمساحات 612 و648 مترا مربعا، ومتاح به كافة أنواع الصناعات.

- الأقصر (مجمع منطقة البغدادي) متوفر به 206 وحدات بمساحات (384 و432 مترا مربعا) ومتخصص في الصناعات (الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد بناء ديكورية، ومفروشات وملابس جاهزة).

ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عبر الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات (16733)، أو بالخط الساخن للهيئة العامة للتنمية الصناعية (19780)، بحسب البيان.