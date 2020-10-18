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ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:52 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي، والبرتقال البلدي، والجوافة بين جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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