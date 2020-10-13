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وزير قطاع الأعمال بعد صعود غزل المحلة للدوري الممتاز: ألف مبروك.. واحتفالية لتكريم اللاعبين

05:40 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
وزير قطاع الأعمال بعد صعود غزل المحلة للدوري الممتاز: ألف مبروك.. واحتفالية لتكريم اللاعبين

هشام توفيق

كتبت- شيماء حفظي:

هنأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فريق غزل المحلة على صعوده للدوري الممتاز بعد تصدر مجموعته في دوري الدرجة الأولى، وقال على صفحته على فيسبوك "ألف مبروك".

وقال الوزير في تصريح خاص لمصراوي إن الوزارة ستنظم احتفالية لتكريم لاعبي نادي غزل المحلة بعد الصعود للدوري الممتاز.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير النادي خلال الفترة المقبلة بشكل مؤسسي من خلال إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال الدوري الممتاز

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