وزير قطاع الأعمال يدعم "غزل المحلة" قبل مباراة الصعود للدوري الممتاز (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام رسالة دعم لفريق نادي غزل المحلة قبل مباراته الأخيرة في رحلة الصعود للدوري الممتاز.

وقال الوزير في رسالة بالفيديو اليوم إنه يوجه التحية والتقدير للاعبي نادي غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، معربًا عن دعمه وتمنياته بالتوفيق للفريق في حسم الصعود لبطولة الدوري الممتاز في مباراته غدًا أمام النادي الأولمبي.

وأشار الوزير إلى أنه كان ينتوي حضور مباراة الغد لمساندة الفريق في محطته الأخيرة للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، إلا أن شعوره بآلام خفيفة في الظهر مساء اليوم حال دون ذلك.

وأكد الوزير على تقديره الكامل لمشوار الفريق والأداء البطولي خلال الفترة الماضية.

ووعد الوزير الفريق بعدم الاستغناء عن أي لاعب أو الجهاز الفني في الموسم المقبل، مع دعم الفريق بلاعبين أو ثلاثة لتدعيم بعض المراكز والمنافسة بقوة في مسابقة الدوري الممتاز حال الصعود غدا.