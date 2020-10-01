التأمينات: انتظام صرف المعاشات باليوم الأول.. ورئيس الهيئة يتفقد المنافذ



كتبت- ياسمين سليم:

تفقد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم الخميس، منافذ صرف المعاشات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمسة، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم.

وأكد رئيس الهيئة انتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية للشريحة الأولى لصرف المعاشات والتي فتحت أبوابها لاستقبال جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من أكتوبر.

وتابع رئيس الهيئة التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه عمليات الصرف.

وأضاف أن هناك إقبالاً من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تمت إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من أصحاب المعاشات بعملية الصرف من حيث التنظيم والالتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية، وأيضاً عملية تحويل صرف المعاشات إلى كارت ميزة والتي تتم بسهولة ويسر وخلال خمس دقائق على الأكثر، حيث التقى عوض خلال الجولة التفقدية بعض أصحاب المعاشات، واستمع لآرائهم ومطالبهم.

وبدأت هيئة التأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه بدءا من اليوم الخميس الأول من أكتوبر

وكانت الهيئة أعلنت تقسيم عملية صرف المعاشات من منافذ الهيئة والبريد لثلاث شرائح، لتكون الشريحة الأولى وعددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر.

وسيكون الصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 و11 أكتوبر.

ويمكن لأي من أصحاب المعاشات ممن يحملون بطاقة ATM صرف معاشه مهما كانت قيمته من ماكينات الصراف الآلي بداية من اليوم.