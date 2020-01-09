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مصدر بالمركزي: مصر جذبت تدفقات أجنبية دعمت الجنيه رغم توترات الشرق الأوسط

03:31 م الخميس 09 يناير 2020
مصدر بالمركزي: مصر جذبت تدفقات أجنبية دعمت الجنيه رغم توترات الشرق الأوسط

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، رغم التوترات والأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دعم سعر صرف الجنيه.

"التدفقات الدولارية ارتفعت اليوم من المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة بالجنيه المصري بالرغم من التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما قاله المصدر المسؤول.

وخسر متوسط سعر صرف الدولار، اليوم، 6 قروش، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

البنك المركزي سعر صرف الجنيه الدولار

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