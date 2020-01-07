رئيس هيئة الاستثمار لمصراوي: مستمر في أداء عملي ولا صحة لشائعة الاستقالة

كتبت- منال المصري:

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لمصراوي، إنه مستمر في عمله، وأن الحديث عن استقالته "شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وشارك عبدالوهاب في عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية في أخر يومين، حيث تم تفويضه في مجموعة من الصلاحيات الخاصة بمنصب وزير الاستثمار، بعد إلغاء وزارة الاستثمار وإسناد الملف إلى الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا في نهاية يوليو الماضي، بتكليف عبدالوهاب للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلفا لمحسن عادل.