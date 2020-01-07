أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

رئيس هيئة الاستثمار لمصراوي: مستمر في أداء عملي ولا صحة لشائعة الاستقالة

02:16 م الثلاثاء 07 يناير 2020
رئيس هيئة الاستثمار لمصراوي: مستمر في أداء عملي ولا صحة لشائعة الاستقالة

المستشار محمد عبدالوهاب

كتبت- منال المصري:

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لمصراوي، إنه مستمر في عمله، وأن الحديث عن استقالته "شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وشارك عبدالوهاب في عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية في أخر يومين، حيث تم تفويضه في مجموعة من الصلاحيات الخاصة بمنصب وزير الاستثمار، بعد إلغاء وزارة الاستثمار وإسناد الملف إلى الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا في نهاية يوليو الماضي، بتكليف عبدالوهاب للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلفا لمحسن عادل.

هيئة الاستثمار محمد عبدالوهاب مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول