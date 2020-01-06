الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع بداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، فيما استقر سعره في 10 بنوك أخرى عند مستوى نهاية تعاملات أمس.

ورفع بنك كريدي أجريكول، سعر صرف الدولار قرشا ليسجل 16 جنيها للشراء و16.1 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدولار في بنك القاهرة قرشا، ليسجل 15.99 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع 16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.