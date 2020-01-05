تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير، عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 691 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 592.2 جنيه، وعيار 24 بنحو 789.7 جنيه، و سعر الجنيه الذهب بنحو 5528 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.