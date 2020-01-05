الإحصاء: ارتفاع طفيف في نشاط الصناعات التحويلية خلال شهر أكتوبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الأحد الموافق 5/1/2020 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2019.

ارتفع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في شهـر أكتوبر الماضي بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بحسب بيان صحفي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 131.20 خلال شهر أكتوبر الماضي (أولـي) مقابل 131.15خلال شهر سبتمبر 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.04٪.

وأضاف البيان أن الرقم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 139.25 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 حيث بلغ 130.84 بارتفاع قدره 6.4٪ وذلك طبقا لعقود التوريد.

كما ارتفع الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب - زجاج - أسمنت) إلى 93.66 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 حيث بلغ 91.10 بارتفــاع قدره 2.8% وذلك بسبب إنشاء خط إنتاج جديد لإحدى المصادر.

وفي المقابل تراجع الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية إلى 146.89 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر2019 حيث بلغ 154.30 بنسبة انخفاض قدرها 4.8% وذلك بسبب انخفاض الطلب.

وتراجع الرقـم القيـاسـي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة إلى 195.20 خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 حيث بلغ 198.32 بانخفاض قدره 1.6٪ وذلك بسبب انخفاض عقود التوريد.