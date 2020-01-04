إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.8 مليار دولار في 2019

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري لتصل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيان من هيئة قناة السويس اليوم السبت.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي اليوم السبت إن قناة السويس سجلت عبور 18880 سفينة بحمولات صافية 1.2 مليار طن وبإيرادات 5.8 مليار دولار خلال عام 2019.

وأضاف أن السياسات التسويقية للهيئة نجحت في جذب خطوط جديدة بإجمالي 3463 سفينة وإيرادات بلغت 731 مليون دولار خلال عام 2019.

كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9%.