تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 23-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 683 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في الصين، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1557.37 دولار للأوقية، فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1557 دولارا للأوقية.