مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 13639 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

وتراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 131 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 99.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.04%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 13773 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.