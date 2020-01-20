"صندوق أكتيس" البريطاني يعتزم استثمار 3 مليارات جنيه استرليني في مصر خلال 3 سنوات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت مصادر، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، الرائد في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، يعتزم استثمار 3 مليارات جنيه استرليني في مصر، خلال 3 سنوات.

ووقع أكتيس مذكرة تفاهم، اليوم، مع صندوق مصر السيادي، للتعاون الاستراتيجي بينهما للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، بحسب بيان من الصندوق، حصل مصراوي على نسخة منه.

وتمت عملية التوقيع خلال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تضع أساسا لبروتوكول تعاون بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية.

وقالت المصادر إن الصندوق يعتزم الاستثمار في في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمرافق العامة، والخدمات الصحية والتعليمية.

"الصندوق سيستمر في هذه المجالات، ويقدم نفس الخدمات للمواطنين، دون زيادة في السعر، وبتكلفة أقل على الحكومة، وكفاءة في التشغيل، عبر حسن استغلال الوفورات التي تعمل بها شركة أكتيس العالمية".

وقال الصندوق السيادي في بيانه إن مذكرة التفاهم تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في فرص ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

وتلقي قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية، والمنعقدة حاليا في لندن، الضوء على أهمية الاستثمار المستقبلي في إفريقيا بالنسبة للمملكة المتحدة وأكتيس، والتي تتمتع بمكانة فريدة للشراكة مع صندوق مصر السيادي، بحسب البيان.

وتمتلك أكتيس سجلا حافل للغاية في مجال الاستثمار في مصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين عالميا والرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، حيث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن "هذه الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكا أساسيا للاستثمار في مصر نظرا لما يتمتع به من نظام استثماري مرن فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية وينمى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها".

وقالت وزيرة الدولة للتجارة اليزابيث تروس، "إننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم بين شركة أكتيس وصندوق مصر السيادي، وستدعم هذه الاتفاقية الهامة التوسع في مجالات الطاقة وتعتبر مرحلة جديدة للاستثمارات البريطانية ذات الاستدامة والجودة العالية في أسواق هامة مثل مصر، وفى ظل نمو التجارة والفرص الاستثمارية بين دول إفريقيا بشكل لم يسبق له مثيل فإنه من الرائع رؤية العديد من الشركات البريطانية تفتح المجال للتجارة والاستثمار في المنطقة لدفع النمو وخلق فرص عمل ودعم البنية التحتية".

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع المستثمرين في القطاعات ذات الأهمية القصوى لمصر، عبر إقامة شراكات مع مستثمرين ذو مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يتم توجيها مع الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وأعرب سليمان عن تطلعه للبناء على مذكرة التفاهم هذه والإسراع في التعاون مع شركة اكتيس.

ومن جانبه قال الدكتور شريف الخولي، الشريك في أكتيس والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن أكتيس تتمتع بتاريخ طويل من الاستثمار عبر أنحاء افريقيا في عدة قطاعات منها الطاقة والتعليم والخدمات الاستهلاكية والمالية والرعاية الصحية، مضيفا أن أكتيس أنجزت في مجال الطاقة 23 مشروعًا في إفريقيا حتى الآن بقدرة 4 جيجاوات، وتبلغ استثماراتها الحالية بالقارة الأفريقية أكثر من مليار دولار أمريكي.

وأضاف الخولي أن مصر تعد واحدة من أكبر وأهم أسواق أكتيس، "ولم تكن مذكرة التفاهم هذه ممكنة لولا قدرة الشركة الهائلة في قطاع الطاقة العالمي وخبرتنا العميقة في مصر"، معربا عن تطلعه للاستفادة من هذا الزخم والتعاون مع صندوق مصر السيادي لتحقيق استفادة مشتركة للطرفين.

وتشمل محفظة أكتيس بقطاع الطاقة في إفريقيا حاليًا شركة ليكيلا بقدرة 1 جيجا وات من طاقة الرياح في مصر والسنغال وجنوب أفريقيا، كما تمتلك شركة أزورا " Azura" الشركة الرائدة عالميا في عمليات توليد وبيع الكهرباء بشكل مستقل في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، كما تضم المحفظة كذلك شركة بيوثرم " Biotherm" منصة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في افريقيا والتي تضم أكبر مزرعة للرياح في كينيا، وشركة إنيو" Eneo" وهي شركة للمرافق في الكاميرون.

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