رئيس الضرائب العقارية: حصرنا 31 مليون وحدة وميكنة 4.5 مليون منها

كتب- أشرف عوض:

قال محي الدين الجهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة قامت بحصر نحو 31 مليون وحدة عقارية منذ بداية الحصر وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية اليوم الاثنين لعرض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي الجاري

وأضاف الجهلان أنه تمت ميكنة 4.5 مليون وحدة عقارية من الوحدات التي تم حصرها، وستتم ميكنة العقارات المحصورة الباقية خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية.

ورفض الجهلان الحديث عن حجم حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول، أو التعديلات التشريعية التي من المرتقب أن تدخل على قانون الضريبة العقارية.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة من الضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري بقيمة 69.5 مليار جنيه مقابل 58.9 مليار جنيه خلال العام السابق.

وبحسب آخر بيانات الوزارة، حققت وزارة المالية حصيلة من الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 11.1 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.