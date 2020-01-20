الدولار يواصل التراجع ويخسر 3 قروش جديدة أمام الجنيه

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها في البنوك، لليوم الثامن على التوالي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بإغلاق الأمس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع أمس.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.80 جنيه للشراء، وصعد سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.89 جنيه.