المالية: بعثة فنية من صندوق النقد تزور مصر حاليًا

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية اليوم الاثنين إن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا.

وأضاف محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التعاون مع صندوق النقد سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي أنهت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نفذت من خلاله عدة إصلاحات اقتصادية مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت مصر وصندوق النقد أكثر من مرة أن التعاون لن ينته بينهما، وأن مصر ستخضع للمراجعة ضمن مشاورات المادة الرابعة التي ينفذها الصندوق على الدول الأعضاء.