رئيس مصر للبترول: 72 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال المحاسب حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، لأول مرة، مشيرا إلى أنها أضخم موازنة في تاريخ الشركة.

وأضاف فتحي، خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية، للعام المالي 2020-2021، برئاسة وزير البترول، أن الشركة تستهدف حجم المبيعات حوالي 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات.

وتخطط الشركة لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات إلى 1.1 مليون طن ومن وقود تموين السفن إلى 190 ألف طن، بحسب رئيس الشركة.

وأوضح، أن الشركة تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالي المقبل، بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلي كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي .

وتخطط الشركة لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظا على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حاليا نحو 1500 محطة، بحسب فتحي.

وتوسعت الشركة مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة، ومن المخطط زيادة عدد المحطات بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المال المقبل.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتعزيز أسطول نقل المنتجات البترولية وأسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الأمن الصناعي ودعم البنية التحتية بالمستودعات استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP، بحسب رئيس الشركة.