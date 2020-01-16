وزيرة الصناعة: فرص كبيرة للتعاون مع الكونغو في مجالات الطاقة والتعدين

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها بدولة الكونغو الديمقراطية جوليان بالوكو كاهونجاي والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الصناعي بين البلدين، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.

وحضر اللقاء أحمد طه مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وندوكو بواتو سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وتناول إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية المتطورة للصناعة الكونغولية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، بحسب نفين جامع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى والتعدين والطاقة وصناعة الكابلات .

واستعرض المقومات الصناعية والاستثمارية المتاحة بالبلدين، وتحديد فرص التعاون الاقتصادي المشترك للعمل خلال المرحلة المقبلة، وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من التجارب الاستثمارية المصرية بالسوق الكونغولي في توسيع العمل المشترك وبدء مشروعات جديدة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصري.

وقال جوليان بالوكو كاهونجايا، وزير الصناعة الكونغولي، إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن ملف التنمية الصناعية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وتابع أن القيادة السياسية بدولة الكونغو الديمقراطية تحرص على إعادة بناء قطاعات الزراعة والصناعة الكونغولية خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والامني الذي تشهدها البلاد مؤخراً.

وأشار جوليان إلى أن هناك فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في المجال الزراعي، خاصة وأن الكونغو تمتلك ما يقارب من 80 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتابع جوليان أن الكونغو تستورد بنحو 1.5 مليار دولار حاصلات زراعية سنويا.

ولفت إلى إمكانية استقدام شركات مصرية عاملة في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وذلك لتدشين عددا من المشروعات بالكونغو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة أيضا لإنشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية لتوفير الكهرباء للمواطنين وللقطاع الصناعي.