بعد ارتفاعها عالميا.. تعرف على أسعار الذهب المحلي اليوم 15-1- 2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس متسوياتها أمس، رغم ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 683 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤول أمريكي، إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية، وفقا للوكالة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية.