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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الاثنين

11:44 ص الإثنين 13 يناير 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة أرشيفية

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوى أسعار أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر الفاصوليا خلال تعاملات اليوم، بنحو 4 جنيهات، بينما استقر سعر باقي الخضروات، والفاكهة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و 15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة الطماطم البصل البطاطس الكوسة سوق العبور

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