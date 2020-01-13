تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الاثنين
كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوى أسعار أمس.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر الفاصوليا خلال تعاملات اليوم، بنحو 4 جنيهات، بينما استقر سعر باقي الخضروات، والفاكهة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.
البطاطس بين 3 و5 جنيهات.
البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و9 جنيهات.
الفاصوليا بين 11 و 15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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