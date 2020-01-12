رئيس منطقة قناة السويس: مؤتمر اقتصادي في مارس لعرض فرص الاستثمار

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد عن عقد المنطقة لمؤتمر اقتصادي في 7 مارس المقبل بالعين السخنة وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف زكي في مؤتمر بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث الأسبوع المقبل.

وخلال المؤتمر استعرض زكي رؤية ورسالة المنطقة في إقامة وتطوير مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال استغلال الموقع المتميز الذي يمر من خلاله 10% من حجم التجارة العالمية والتي تقدر سنويًا بـ 18 ألف سفنية سنويًا.

وعرض زكي عوامل الجذب والمميزات التي تتمتع بها المنطقة حيث تتميز المنطقة بعدد من الحوافز المالية وغير المالية وعدد من الإعفاءات الجمركية وعدد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بوصول منتجاتها للسوق العالمي بأسعار تنافسية.

وقال إن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تسعى لدراسة الضرائب والحوافز للمستثمرين وكذلك الرسوم للخطوط الملاحية وعلى استعداد تقديم المزيد من التسهيلات في إطار تحقيق المصلحة للمنطقة وشركائها.

وأشاد رئيس الهيئة بدعم الدولة للمنطقة في إنشاء عدد من محطات الطاقة وتحلية المياه وعدد من الأنفاق وشبكة الطرق القومية التي ساهمت في تسهيل مهمة المنطقة في جذب المستثمرين حيث تم إنشاء عدد7 محطات كهرباء و13 موزع و2 محطة تحلية و2 محطة معالجة ساهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة وجاري العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.

وقدر زكي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية بنحو 17 مليار دولار وعدد الشركات العاملة بالمنطقة حوالي 247 شركة من خلال 14 مطور صناعي ساهم في توفير 70 ألف فرصة عمل.

وأشاد رئيس الهيئة بعملية التنمية والتطوير المستمرة في منطقة شرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد من عمليات تجهيز التربة وإنشاء وتطوير 5 كم أرصفة كان لها جانب إيجابي في التعاقد مؤخراً مع تحالف بولوريه- تويوتاNYk- العالمي، وشركة سيسكو ترانس في تشغيل هذه الأرصفة وجاري التفاوض مع باقي الارصفة .

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025 في زيادة وتحسين القيمة المضافة للمستثمرين والتركيز على عوامل جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والموانئ وإيجاد فرص استثمارية سريعة في عام 2020.

وقال زكي إن المنطقة تسعى لتأسيس ذراع استثمارية في إطار سعيها لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي خلال خطتها الخمسية بحيث تستحوذ المنطقة على 51% و49% تكون متاحة للقطاع الخاص.