تراجع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 21-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مجموعة من البنوك مع بداية تعالات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، مصر، والبركة إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا في بنك التجاري الدولي إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.94 جنيه للشرء، و16.04 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.96 جنيه للشراء، و 16.06 جنيه للبيع.