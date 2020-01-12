أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تراجع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 21-1-2020

11:02 ص الأحد 12 يناير 2020
تراجع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 21-1-2020

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مجموعة من البنوك مع بداية تعالات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، مصر، والبركة إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا في بنك التجاري الدولي إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.94 جنيه للشرء، و16.04 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.96 جنيه للشراء، و 16.06 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي بنك مصر

الخبر التالى:

وزير المالية: شهادة ستاندرد آند بورز تفتح آفاقًا للاستثمار الأجنبي في 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصغرى 6.. تفاصيل طقس الـ96 ساعة المقبلة