بنك الإسكندرية يطرح شهادة "يوم وراء يوم" بعائد متغير

كتبت- منال المصري:

بدأ بنك الإسكندرية في طرح شهادة إدخار ذات عائد متغير تحت اسم "يوم وراء يوم" بآجال 3 سنوات، بحسب مسؤول في خدمة العملاء بالبنك.

وتقدم شهادة "يوم وراء يوم" عائدًا متغيرًا يرتبط بسعر الكوريدور في البنك المركزي ناقص 1.25%، تصرف الشهادة حاليا فائدة 11% مقابل سعر الكوريدور 12.25% بالمركزي.

ويتم احتساب العائد بشكل يومي ولكن يتم إضافتها في حساب العميل يوم بعد يوم طبقا لشروط الشهادة، فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 250 ألف جنيه.

ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها ولكن يتم تطبيق رسوم مقابل كسر الشهادة قبل إنتهاء آجالها ويتباين قيمة الرسوم حسب مدة ربط الشهادة.

ويتيح البنك حصول العميل على قرض بضمان الشهادة بنسبة 90% من إجمالي قيمتها بفائدة 3% فوق سعر الشهادة .