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تعرف على أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

11:45 ص الجمعة 10 يناير 2020
تعرف على أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار أسماك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار الجمبري والكابوريا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيهين، ليتراوح اليوم بين 23 و 30 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 30 جنيها، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الجمبري

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