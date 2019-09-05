أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الثالث خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر جنيها واحدا للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل اليوم إلى 711 جنيها، مقابل 710 جنيهات بمنتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 609 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 813 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5688 جنيها.

وكانت سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع في تعاملات مساء أمس إلى 713 جنيها من 710 جنيهات في منتصف التعاملات، وذلك قبل أن يسجل اليوم 711 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على إجراء محادثات بهدف إنهاء نزاعهما التجاري المستمر منذ وقت طويل، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1545 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش، متجها لإنهاء موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي. وكانت الأسعار قد لامست 1557 دولارا أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1553.80 دولار للأوقية، بحسب الوكالة.

وقفز الذهب حوالي 23% هذا العام بعدما فجرت حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشجعت البنوك المركزية الكبرى في العالم على التيسير النقدي.