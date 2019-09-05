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    زيادة البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:24 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    زيادة البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفعت أسعار سمك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار المكرونة السويسي مقارنة بأسعار أمس.

    وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، ليتراوح بين 24 و 28 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات ليتراوح بين 38 و48 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

    وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وهبط سعر كيلو الجمبري، 20 جنيها، ليتراوح بين 300 و350 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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