الذهب يتراجع عالميا مع انتعاش الشهية للمخاطرة بدعم آمال محادثات التجارة

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على إجراء محادثات بهدف إنهاء نزاعهما التجاري المستمر منذ وقت طويل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1545 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، متجها لإنهاء موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي. وكانت الأسعار قد لامست 1557 دولارا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1553.80 دولار للأوقية.

وقفز الذهب حوالي 23 بالمئة هذا العام بعدما فجرت حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت البنوك المركزية الكبرى في العالم على التيسير النقدي.

ومما شجع أيضا على الإقبال على المخاطرة سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي أثار احتجاجات معظمها عنيفة على مدى شهور في هونج كونج، وكذلك انحسار الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 19.39 دولار للأوقية، لكنها قريبة من أعلى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 19.64 دولار الذي لامسته في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 981 دولارا للأوقية، بعدما لامس 997.16 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2018.