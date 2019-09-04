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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    10:36 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي التعمير والإسكان، والبركة، عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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